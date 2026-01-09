緯穎、奇鋐 四檔放電

展望台灣ODM與品牌廠未來三個月表現，法人指出儘管傳統季節性需求趨緩，但在AI基礎建設持續推進，仍可望支撐月營收動能，並點出緯穎（6669）、奇鋐（3017）營收表現有望優於同業，相關權證可伺機布局。

隨傳統季節性需求趨緩，但AI基礎建設持續推進，法人表示，台灣ODM與品牌廠未來三個月仍可望帶動月營收成長動能。整體上，看好蘋果供應鏈、AI伺服器與ASIC滲透率提升等三大趨勢，持續正向樂觀看好。

法人預期，奇鋐與緯穎的表現將優於同業，主要受惠於機櫃級AI伺服器量產帶動，並同時推升了液冷技術的滲透率；反觀，由於消費性電子產品放緩，以及PC市場競爭加劇，相關台廠12月的營收年成長速度將相對較慢。

由年增率角度觀察，法人指出，受惠機櫃級（rack-level）AI伺服器進入量產階段、ASIC AI伺服器需求快速升溫，以及液冷散熱滲透率持續提升，相關供應鏈成長動能明確。

進一步從供應鏈的結構來觀察，整體維持正向看法的趨勢包含了：蘋果供應鏈受惠新機型進入量產階段，加上產品外型設計持續演進，如2025年輕薄款Air、2026年摺疊機，以及2027年iPhone 20規畫等，將支撐終端需求力道。

權證發行商建議，看好緯穎、奇鋐等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過150天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。