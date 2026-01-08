期貨商論壇／華通期 動能強勁

華通（2313）為全球高密度連接板（HDI）龍頭，產品應用橫跨低軌衛星、AI伺服器、網通設備及高階行動裝置。法人看好，華通整體中長線營運展望正向，可運用華通期貨參與行情，在低軌衛星與AI伺服器雙動能爆發下，掌握產業長線成長紅利。

隨著低軌衛星布建轉趨密集，加上AI運算架構對傳輸速度要求提升，華通憑藉技術領先優勢，營運結構已從過往的消費性電子，成功轉型為高階通訊與資料中心的關鍵供應商。

在低軌衛星板塊，華通除穩守第一大客戶外，第二家衛星客戶也已布建逾百顆衛星，訂單能見度持續放大。同時，華通積極搶進AI領域，包含ASIC伺服器、800G交換器及高階光通訊模組，法人預計2026年衛星營收將上調至185億元，資料中心營收則有望成長至71億元 。

展望後市，基於華通在衛星板市場的龍頭地位與轉型成效，華通持續強化資本支出，2026年資本預算上修28%至90億元，以因應衛星及AI伺服器的強勁擴產需求 。此外，泰國廠產能已擴增至每月40萬呎，在全球供應鏈中取得極佳戰略位置 。（兆豐期貨提供）

