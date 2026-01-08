台指期 高檔震盪偏多

股期雙市昨（8）日指數尾盤同步震盪回檔，現貨指數跌74點，收30,360點；台指期則跌58點至30,458點，正價差達97.45點。期貨商提醒，台指期仍有機會維持高檔震盪偏多格局，但需留意短線震盪擴大，嚴格設定停損以控管風險。

台指期昨日呈現高檔震盪走勢，在權值王台積電（2330）帶動下，盤中一度挑戰歷史高點，但隨後遭遇賣壓回落，終場下跌58點，以紅K棒並留下上影線作收。元富期貨分析，儘管指數波段漲幅已大，但目前仍穩站所有均線之上，且均線持續向上，多方架構未遭破壞，短線仍有再創高點空間。

籌碼面部分，三大法人賣超116億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,929口至2,593口，其中外資淨空單減少3,375口至26,047口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少958口至4,775口。

選擇權未平倉量部分，1月F2大量區買權OI落在30,700點，賣權最大OI落在30,000點 ; 月買權最大OI落在31,600 點，月賣權最大OI落在29,000 點。永豐期貨分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.48下降至1.26；VIX指數下降0.18至21.65；外資台指期買權淨金額3.6億元；賣權淨金額0.01億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

綜合元富、永豐期貨表示，雖然目前台指期仍站穩於所有均線之上，但短線恐有過熱疑慮，加上指數乖離擴大，需留意回檔風險。接下來市場焦點將轉向周五（9日）公布的非農就業數據，若數據不如預期，聯準會（Fed）降息空間可望進一步擴大。

昨日盤中雖然一度出現獲利了結賣壓，但指數在關鍵支撐區迅速止穩並伴隨買盤回流，顯示多方並非被動防守，而是仍具主動拉抬企圖心，在目前缺乏進一步重大利多催化下，指數仍能維持高檔區間震盪。

展望後市，需持續觀察即將公布的國內外經濟數據是否對通膨與利率路徑產生新的解讀，同時台積電法說會對訂單能見度、AI需求延續性以及資本支出態度的說法，將成為決定能否由高檔震盪進一步挑戰新區間的關鍵風向球。