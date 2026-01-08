快訊

台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

父母雙亡成孤兒…小六童辦完喪事才哭「讓媽媽安心走」校長心疼

台指期收30,458點、下跌58點 法人：短線震盪整理過後仍有高點可期待

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期8日小跌，終場收在30,458點，下跌58點，跌幅0.19%。聯合報系資料照片
台指期8日小跌，終場收在30,458點，下跌58點，跌幅0.19%。聯合報系資料照片

台指期8日小跌，終場收在30,458點，下跌58點，跌幅0.19%，法人指出，目前指數站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，多方架構明確，短線震盪整理過後仍有高點可期待。

另外，台積電（2330）期收1,685元，上漲5元，電子期下跌0.54%，中型100期貨下跌0.7%。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,346口至4,434口，其中外資淨空單增加4,419口至29,520口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,762口至5,677口。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日1月第一周周三結算的大量區買權OI落在30,500點，賣權最大OI落在30,000點，月買權最大OI落在30,000點，月賣權最大OI落在29,900點；外資台指期買權淨金額3.62億元，賣權淨金額0.11億元，整體選擇權籌碼面中性。

周三（7日）美股四大指數收盤：道瓊工業指數下跌 466 點，跌幅 0.9%，收48,996.08點。標普500指數下跌 23.89 點，跌幅 0.3%，收6,920.93點，那斯達克綜合指數上漲0.2%，收23,584.28點。費城半導體指數跌1%，台積電ADR跌2.7%，超微（AMD）跌2%。

台指期 台積電

延伸閱讀

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

台指期 追價買盤延續

台積電期連續創新高後休息 台指期夜盤上半場拉回蓄勢

台指期 正價差擴大

相關新聞

台指期收30,458點、下跌58點 法人：短線震盪整理過後仍有高點可期待

台指期8日小跌，終場收在30,458點，下跌58點，跌幅0.19%，法人指出，目前指數站穩在所有均線之上，且均線持續向上...

期貨商資安健檢 有補助

隨著期貨交易數位化持續發展，網際網路下單已成為市場主流，資通安全的重要性也日益凸顯。為協助期貨商強化資安防護能量，台灣期...

多檔期貨保證金調整

台灣期貨交易所今（8）日調高群創期貨契約（DQF）及群創選擇權契約（DQO）、群聯期貨契約（NWF）、小型群聯期貨契約（...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

2025年美元指數走勢明顯疲弱，全年跌幅約9.5%，不僅回吐前幾年強勢升幅，也創下八年來最差年度表現。期貨法人表示，未來...

期貨商論壇／日圓期 偏弱勢整理

近期匯率與相關期貨市場呈現明顯「日弱歐美偏強」結構，反映的是貨幣政策預期差異、經濟基本面分歧、及資金配置方向的綜合作用。...

鴻海、華通 權證押逾60天

SpaceX有望IPO，加上低軌衛星發射數量持續增加，甚至開始有汰換商機，近來帶動盤面上的低軌衛星概念股包括鴻海（231...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。