台指期收30,458點、下跌58點 法人：短線震盪整理過後仍有高點可期待

台指期8日小跌，終場收在30,458點，下跌58點，跌幅0.19%，法人指出，目前指數站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，多方架構明確，短線震盪整理過後仍有高點可期待。

另外，台積電（2330）期收1,685元，上漲5元，電子期下跌0.54%，中型100期貨下跌0.7%。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,346口至4,434口，其中外資淨空單增加4,419口至29,520口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,762口至5,677口。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日1月第一周周三結算的大量區買權OI落在30,500點，賣權最大OI落在30,000點，月買權最大OI落在30,000點，月賣權最大OI落在29,900點；外資台指期買權淨金額3.62億元，賣權淨金額0.11億元，整體選擇權籌碼面中性。

周三（7日）美股四大指數收盤：道瓊工業指數下跌 466 點，跌幅 0.9%，收48,996.08點。標普500指數下跌 23.89 點，跌幅 0.3%，收6,920.93點，那斯達克綜合指數上漲0.2%，收23,584.28點。費城半導體指數跌1%，台積電ADR跌2.7%，超微（AMD）跌2%。