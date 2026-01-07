期貨商論壇／匯率期 避險利器

快訊

經濟日報／ 記者周克威整理
2025年美元指數走勢明顯疲弱，全年跌幅約9.5%，不僅回吐前幾年強勢升幅，也創下八年來最差年度表現。期貨法人表示，未來美元能否止跌回穩，仍有賴美國經濟韌性、通膨走勢及地緣政治風險是否再升級而定。

美元走弱的核心因素，期貨法人分析，在於市場對美國貨幣政策由緊轉鬆的高度共識，及利率優勢逐步流失，使資金配置轉向其他主要貨幣與風險性資產。從政策面觀察，聯準會內部對經濟前景與通膨路徑仍存在分歧，會議紀錄整體傳遞出偏向審慎但立場趨於中性的訊號。

另一方面，近期全球地緣政治風險明顯升溫。理論上，這應有利美元發揮避險貨幣角色，但實際卻相對有限。主因利率預期下滑削弱美元吸引力，避險資金部分轉向黃金、日圓等，使美元的避險功能被稀釋。

而美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。（元富期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

