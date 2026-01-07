期貨商論壇／日圓期 偏弱勢整理

近期匯率與相關期貨市場呈現明顯「日弱歐美偏強」結構，反映的是貨幣政策預期差異、經濟基本面分歧、及資金配置方向的綜合作用。期貨法人表示，從期貨市場角度來看，資金流向已清楚反映這樣的預期差異，日圓期貨持倉偏向防守甚至偏空配置，而美元與歐元相關期貨則持續吸引避險與配置型資金進駐。

日圓兌美元仍長時間維持在歷史相對低檔區間，即便偶有反彈，也多屬短線修正，主因在於日本與歐美間的利率差距難以快速收斂。日央在政策正常化的步伐上依舊謹慎，整體利率水準仍明顯落後美歐，使日圓在利差交易架構下持續承壓，日圓期貨的中期趨勢也因此偏向弱勢整理。

歐美貨幣的結構明顯穩健，美元在美國經濟韌性支撐下，仍具備相當吸引力，利率維持相對高檔的時間可能比原先預期更長，美元指數與美元期貨因此高檔震盪偏多。

短線需留意事件風險帶來波動，如非農就業數據、官員談話及日本官方對匯率波動態度變化，但日弱歐美相對穩健的匯率結構仍不易被打破，可透過相關匯率期貨進行配對交易。（永豐期貨提供）

