期貨商資安健檢 有補助

隨著期貨交易數位化持續發展，網際網路下單已成為市場主流，資通安全的重要性也日益凸顯。為協助期貨商強化資安防護能量，台灣期貨交易所自115年度起，推出期貨商辦理資通安全健診連續五個年度的獎勵措施，期望透過實質補助方式，鼓勵期貨商主動進行資安健診，提升整體防護水準。

期交所表示，本次獎勵措施以資安分級屬第四級，且提供網際網路下單服務之專營期貨商為補助對象。符合資格之期貨商，可自行選擇合適之資安服務廠商，並依「期貨商辦理資通系統資通安全評估作業程序」辦理資通安全健診，藉由專業評估，及早發掘並改善潛在資安風險。

有些人認為資安是「出事再修」，但期交所強調，應該是預防勝於治療！ 資安健診如同身體健康檢查，是幫助期貨商對整體網路系統及交易環境做「全身斷層掃描」，在駭客敲門前，主動發現潛在風險並積極因應處理，揪出隱藏的系統漏洞。

期交所推出的期貨商資安健診獎勵方案，每家期貨商在115年至119年為期五年期間內，最多可申請三次資通安全健診費用獎勵，以協助期貨商持續、分階段強化資安體質；獎勵金計算方式係以資安廠商提供期貨公會對第四級期貨商之最低優惠價格為基準，按40%計算，可減輕期貨商辦理資安健診之成本負擔。

希望藉由期貨商主動辦理資安健診，評估公司整體資訊架構，檢視相關資通設備之安全設定及網路活動，對客戶應用程式檢測及原始碼掃描與辦理社交工程演練等一系列資安工作，進行自我檢視，強化期貨商核心系統防護力。

資通安全是期貨市場穩健運作的重要基礎，期交所未來將持續透過制度設計與獎勵機制，引導期貨商