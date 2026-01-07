期交所調高群創期貨及選擇權契約、群聯期貨契約及小型群聯期貨契約保證金比重

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所於2026年1月8日調高群創期貨契約（DQF）及群創選擇權契約（DQO）、群聯期貨契約（NWF）、小型群聯期貨契約（QNF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，及調高威剛期貨契約（NDF）所有月份保證金適用比例為未經處置前所屬級距之2倍。

這次調高是因群創（3481）及群聯（8299）分別經證交所及櫃買中心於2026年1月6日公布為處置有價證券（處置期間為2026年1月7日至1月20日），威剛（3260）經櫃買中心於2026年1月6日第二次公布為處置有價證券（第1次公布日為2025年12月31日，處置期間為2026年1月7日至月22日），期交所依規定調高該等契約所有月份保證金適用比例，並自2026年1月8日（證券市場處置生效日次一營業日）一般交易時段結束後起實施。

證券市場處置期間結束後，群創期貨契約（DQF）及群創選擇權契約（DQO）、群聯期貨契約（NWF）及小型群聯期貨契約（QNF）於2026年1月20日一般交易時段結束後恢復為2026年1月8日調整前的保證金，威剛期貨契約（NDF）於2026年1月22日一般交易時段結束後恢復為2026年1月5日調整前的保證金。原2026年1月2日公告地台期結字第11503000081號函自2026年1月8日一般交易時段結束後停止適用。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

