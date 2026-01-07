快訊

強烈冷氣團+輻射冷卻 雲林古坑6.7度嚴寒低溫 周六晚起又有1波冷氣團

全民權證／強茂 挑價內外20%

經濟日報／ 記者周克威整理

強茂（2481）去年第3季因車用比重維持高檔、綠能下滑，毛利率提升至31.3%，優於市場預估，業外獲利達到1.6億元，稅後純益3億元，季成長20.5%、年成長19.7%，每股純益（EPS）0.79元。

去年第4季，受安世半導體危機影響，部分廠商更加緊去中化，並開始加速驗證且加單，市場法人上修強茂第4季營收為33.4億元，季成長2.1%、年成長10.9%，稅後純益3.2億元，EPS為0.85元，全年達3元，展望今年，隨車用持續穩定成長，法人上修強茂全年營收為152.2億元，年成長16.4%。

權證券商建議，看好個股後市的投資人，建議利用價內外20%以內、有效天期為90天以上的商品介入。（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

強茂

延伸閱讀

台師大攜104人力銀行 設求職專區推共創課程

鴻勁、群聯...張捷的6隻金雞母曝光！雲端大廠拉貨推升記憶體 PCB上游寡占有望高成長

航海王重返榮耀？EPS接近33、股息15元起跳 專家：被忽略的默默賺爆

鴻勁去年營收亮眼 法人估今年 EPS 上看86.3元

相關新聞

期貨商資安健檢 有補助

隨著期貨交易數位化持續發展，網際網路下單已成為市場主流，資通安全的重要性也日益凸顯。為協助期貨商強化資安防護能量，台灣期...

多檔期貨保證金調整

台灣期貨交易所今（8）日調高群創期貨契約（DQF）及群創選擇權契約（DQO）、群聯期貨契約（NWF）、小型群聯期貨契約（...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

2025年美元指數走勢明顯疲弱，全年跌幅約9.5%，不僅回吐前幾年強勢升幅，也創下八年來最差年度表現。期貨法人表示，未來...

期貨商論壇／日圓期 偏弱勢整理

近期匯率與相關期貨市場呈現明顯「日弱歐美偏強」結構，反映的是貨幣政策預期差異、經濟基本面分歧、及資金配置方向的綜合作用。...

鴻海、華通 權證押逾60天

SpaceX有望IPO，加上低軌衛星發射數量持續增加，甚至開始有汰換商機，近來帶動盤面上的低軌衛星概念股包括鴻海（231...

奇鋐、雙鴻 權證四檔帶勁

AI對散熱需求持續強勁中，法人圈看好奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等供應鏈營運前景，權證券商建議，可利用中長天期、價...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。