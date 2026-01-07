全民權證／強茂 挑價內外20%

強茂（2481）去年第3季因車用比重維持高檔、綠能下滑，毛利率提升至31.3%，優於市場預估，業外獲利達到1.6億元，稅後純益3億元，季成長20.5%、年成長19.7%，每股純益（EPS）0.79元。

去年第4季，受安世半導體危機影響，部分廠商更加緊去中化，並開始加速驗證且加單，市場法人上修強茂第4季營收為33.4億元，季成長2.1%、年成長10.9%，稅後純益3.2億元，EPS為0.85元，全年達3元，展望今年，隨車用持續穩定成長，法人上修強茂全年營收為152.2億元，年成長16.4%。

權證券商建議，看好個股後市的投資人，建議利用價內外20%以內、有效天期為90天以上的商品介入。（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。