全民權證／貿聯 兩檔閃金光
貿聯-KY（3665）去年第4季營收優於市場預期，並創歷來同期新高，法人看好隨AI伺服器機櫃的數量和密度增加，對傳輸與電力大規模整合的需求提高，貿聯是目前少數能與客戶共同設計並橫跨資料與電力互連領域的業者，今、明兩年營運成長無虞。
法人表示，貿聯去年12月營收月增1.6%，主要由高效能運算（HPC）相關產品帶動，預期隨HPC產品持續放量出貨，首季營收可望保持去年第4季水平。貿聯推出800V HVDC相關解決方案，後市營運有望持續受惠。
權證發行商表示，可挑選價內外20%以內，有效天期四個月以上的認購權證靈活操作。（兆豐證券提供）
