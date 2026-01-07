快訊

強烈冷氣團+輻射冷卻 雲林古坑6.7度嚴寒低溫 周六晚起又有1波冷氣團

全民權證／聯電 選逾四個月

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

聯電（2303）昨（7）日股價帶量長紅亮燈受矚目，隨著半導體產業庫存調整告一段落，市場焦點轉向今年特殊製程與22／28奈米技術的成長潛力。法人指出，聯電新加坡Fab 12i P3新廠擴建計畫進展順利，為營運注入新成長動能。

法人表示，儘管聯電第1季受季節性因素影響，但半導體市場正朝向「兆美元規模」邁進。聯電憑藉22奈米高壓製程在智慧型手機顯示驅動IC及車用電子市場的優勢，市占率有望進一步提升。此外，聯電積極與imec合作布局12吋矽光子平台，鎖定AI數據中心新一代高速傳輸需求。

權證發行商建議，可挑價內外20％內、到期日120天以上認購權證，卡位行情。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

聯電 市場 權證

延伸閱讀

台股回檔免怕？「投機力道」還在就別做空！直雲：從記憶體狂飆看懂資金流向

IET 去年12月營收攀峰 搶攻高速傳輸

北檢認證！曹興誠與陸女影像非深偽 名嘴謝寒冰獲不起訴

立盈搶循環經濟商機

相關新聞

期貨商資安健檢 有補助

隨著期貨交易數位化持續發展，網際網路下單已成為市場主流，資通安全的重要性也日益凸顯。為協助期貨商強化資安防護能量，台灣期...

多檔期貨保證金調整

台灣期貨交易所今（8）日調高群創期貨契約（DQF）及群創選擇權契約（DQO）、群聯期貨契約（NWF）、小型群聯期貨契約（...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

2025年美元指數走勢明顯疲弱，全年跌幅約9.5%，不僅回吐前幾年強勢升幅，也創下八年來最差年度表現。期貨法人表示，未來...

期貨商論壇／日圓期 偏弱勢整理

近期匯率與相關期貨市場呈現明顯「日弱歐美偏強」結構，反映的是貨幣政策預期差異、經濟基本面分歧、及資金配置方向的綜合作用。...

鴻海、華通 權證押逾60天

SpaceX有望IPO，加上低軌衛星發射數量持續增加，甚至開始有汰換商機，近來帶動盤面上的低軌衛星概念股包括鴻海（231...

奇鋐、雙鴻 權證四檔帶勁

AI對散熱需求持續強勁中，法人圈看好奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等供應鏈營運前景，權證券商建議，可利用中長天期、價...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。