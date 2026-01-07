全民權證／聯電 選逾四個月

聯電（2303）昨（7）日股價帶量長紅亮燈受矚目，隨著半導體產業庫存調整告一段落，市場焦點轉向今年特殊製程與22／28奈米技術的成長潛力。法人指出，聯電新加坡Fab 12i P3新廠擴建計畫進展順利，為營運注入新成長動能。

法人表示，儘管聯電第1季受季節性因素影響，但半導體市場正朝向「兆美元規模」邁進。聯電憑藉22奈米高壓製程在智慧型手機顯示驅動IC及車用電子市場的優勢，市占率有望進一步提升。此外，聯電積極與imec合作布局12吋矽光子平台，鎖定AI數據中心新一代高速傳輸需求。

權證發行商建議，可挑價內外20％內、到期日120天以上認購權證，卡位行情。（國泰證券提供）

