奇鋐、雙鴻 權證四檔帶勁

AI對散熱需求持續強勁中，法人圈看好奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等供應鏈營運前景，權證券商建議，可利用中長天期、價內外合理、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關業績成長股走勢。

奇鋐去年11月營收月增5.7%、年增141.7%，優於市場預期，其中，11月GB300伺服器水冷板拉貨動能持續，12月隨歐美客戶假期，預期拉貨動能趨緩，但訂單需求將延續至明年第1季，加上ASIC客戶產品量產，將使其營收持平於今年第4季，優於市場預期，市場法人上修今年第4季、明年第1季營收分別為季增27%、季減0.5%。

奇鋐今年上半年除GB系列水冷產品出貨持續以外，美系CSP ASIC新一代產品將進入量產，下半年將有水冷解決方案導入。市場上修奇鋐2026年營收至2,043億元，年增44.7%，毛利率27%，稅後純益288億元，年增51%，每股純益（EPS）74.6元。

雙鴻去年第3季營收季增12%、年增41%，其中，水冷占比35%、優於第2季的23%、毛利率達29.8% ，季、年雙增，毛利率提升是因水冷占比提升，產品組合轉佳，業外有1.2億元，EPS達10.66元，優於市場預期。

展望去年第4季，隨GB300相關水冷零組件已在9月開始出貨，第4季持續放量，且伺服器營收占比將達70%、其中水冷比重往45%靠近，因此，市場上修全季營收至75億元，季增25.4%、年增81.1%，營運達全年高峰，預估毛利率約30.1%，EPS 11元。