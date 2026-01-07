鴻海、華通 權證押逾60天

SpaceX有望IPO，加上低軌衛星發射數量持續增加，甚至開始有汰換商機，近來帶動盤面上的低軌衛星概念股包括鴻海（2317）、華通（2313）股價閃亮，相關權證也受矚目。

鴻海2023年已發射「珍珠號」衛星，助攻自家與合作夥伴取得太空履歷，爭取太空商機。鴻海去年第4季營收創下單季新高，其中雲端網路營收首度超越兆元，占比估達四成水準。展望今年首季，雖然消費性智能產品進入傳統淡季，但AI機櫃出貨持續放量，預估將仍年增，優於過去淡季表現。法人看好AI產業長線發展，大型雲端服務供應商（CSP）增加資本支出，鴻海將持續受惠。

法人分析，華通受惠三大低軌衛星營運商展望樂觀，除了既有美系衛星客戶需求增加，預計啟用新款巨型火箭，實現更大規模發射計畫，還有新客戶投入量產。該公司過去衛星板僅在台灣廠生產，產能供不應求，隨著泰國廠產能加入，帶動太空相關營收貢獻提升。在資料中心部分，華通也積極轉型配合客戶建置伺服器板產能，現階段以量產CPU主板為主，成為中長期的主要成長動能之一。

根據統計，2025年Starlink發射次數年增36%達122次，平均每次發射衛星顆數年增18%至26顆，使得2025年衛星發射數量年增60%達到逾3,000顆，法人推估，今年發射數量將年增25%，加上下一代高規格V3衛星將於今年發射，上修華通今年來自衛星板營收，年增可望逾兩成。

權證發行商表示，投資人若看好鴻海與華通後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期60天以上的認購權證靈活操作，以小金搏大利。