期貨商論壇／黃金期 雙重利多

黃金期貨本周展現反彈氣勢，多頭買盤一路推升價格。整體貴金屬、金屬板塊也一同多頭反彈，白銀與銅期貨，同步飆漲，顯示資金正大舉湧入。

金價等商品出現如此強勁的反彈，主因國際地緣政治風險的急遽升溫。美國政府日前突如其來對委內瑞拉發動軍事特別行動，並成功拘捕總統馬杜洛，此手段引發全球市場高度關注，避險資金瘋狂湧入貴金屬市場尋求資金避風港。

美方此軍事行動背後隱含極為深層的國家戰略意圖，即對該國關鍵戰略資源的掌控權。委內瑞拉不僅擁有全球最大已探明石油儲量及拉丁美洲居冠的黃金儲量，更富含發展人工智慧算力與高科技晶片必備的稀土資源，以及銅礦脈，且均未開發。

短期內地緣衝突引發的避險情緒，將是支撐金價強勢上行的核心動力來源，然若以中長期視角觀察，戰事範圍並未進一步擴大，避險效應將減弱，這時黃金波動邏輯將回歸宏觀基本面。在聯準會啟動降息周期壓低實質利率，以及全球各國央行持續增持黃金儲備的雙重長期利多架構下，對黃金長線走勢依然維持樂觀看法。（永豐期貨提供）

