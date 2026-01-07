快訊

F-16戰機夜訓墜海 飛行員跳傘逃生 海象不佳增救援難度

期貨商論壇／南亞科期 後市俏

經濟日報／ 記者周克威整理
南亞科（2408）受記憶體供需與報價波動影響，近期股價不斷創高；因應市況，公司規劃提升投片量，目標至2026年第4季提升至約6.5萬片，新增產能以1B製程為主，產品以20nm∕1B的DDR4為核心並保留部分1B供DDR5。

展望2026年，市場預估受惠雲端服務業者（CSP）一般伺服器拉貨動能強勁，且MSFT伺服器Ice Lake平台仍有30%~40%仍以DDR4為主，整體市況供不應求，將使報價季增延續至第2季；受各家原廠EOL進程不確定性，已與多家PC OEM轉向南亞科洽談供貨長約。

技術面來看，南亞科期貨自7月下旬至9月上旬歷經一段時間的橫盤整理後，成功完成築底結構，並於9月初出現放量長紅K棒，一舉站上短中長期均線，帶動走勢突破整理區間上緣，成交量同步溫和放大，均線陸續翻揚形成多頭排列，顯示趨勢由整理轉為偏多發展。

其後走勢維持高檔震盪走升格局，並於1月6日再度拉出長紅K棒、指數續創新高，技術面表現仍屬相對強勢，有利多方趨勢延續。（國票期貨提供）

