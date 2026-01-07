台指期 追價買盤延續

台股期現貨昨（6）日再度開低走高再創高，面板、記憶體、矽晶圓族群持續上漲，加上權王台積電（2330）翻紅，指數出現急拉，終場指數上漲471點，收在全日最高的30,576點，指數再度改寫歷史新高；昨日台指期上漲308點收30,617點，正價差縮至40.7點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,346口至4,434口，其中外資淨空單增加4,419口至29,520口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,762口至5,677口。

元富期貨認為，台指期昨日呈開低走高格局，早盤一度下跌超過百點，不過權值股隨即出現買盤拉抬，權王台積電也突破1,700元大關，終場指數日K拉出連七紅，再度改寫歷史新高。

目前指數站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，多方架構明確，短線震盪整理過後仍有高點可期待。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日1月第一周周三結算的大量區買權OI落在30,500點，賣權最大OI落在30,000點，月買權最大OI落在30,000點，月賣權最大OI落在29,900點；外資台指期買權淨金額3.62億元，賣權淨金額0.11億元，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，台股延續站上3萬點後的趨勢性買盤，台積電再次取得定價權，讓指數續創新高，顯示現階段多頭的核心不是題材發散，而是權值股對指數的邊際貢獻仍在放大；台積電突破1,700元屬於估值與預期同步上修的結果，市場開始往1,800元推演並不意外，台股目前進入強勁趨勢下的風險管理問題、而非方向判斷問題。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為悲觀，月、周選樂觀看待，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股多頭排列站穩3萬關卡，目前在台積電強勢領漲、台股創高下，短線拉回仍可以樂觀看待。