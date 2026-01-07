快訊

台指期 追價買盤延續

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股期現貨昨（6）日再度開低走高再創高，面板、記憶體、矽晶圓族群持續上漲，加上權王台積電（2330）翻紅，指數出現急拉，終場指數上漲471點，收在全日最高的30,576點，指數再度改寫歷史新高；昨日台指期上漲308點收30,617點，正價差縮至40.7點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,346口至4,434口，其中外資淨空單增加4,419口至29,520口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,762口至5,677口。

元富期貨認為，台指期昨日呈開低走高格局，早盤一度下跌超過百點，不過權值股隨即出現買盤拉抬，權王台積電也突破1,700元大關，終場指數日K拉出連七紅，再度改寫歷史新高。

目前指數站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，多方架構明確，短線震盪整理過後仍有高點可期待。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日1月第一周周三結算的大量區買權OI落在30,500點，賣權最大OI落在30,000點，月買權最大OI落在30,000點，月賣權最大OI落在29,900點；外資台指期買權淨金額3.62億元，賣權淨金額0.11億元，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，台股延續站上3萬點後的趨勢性買盤，台積電再次取得定價權，讓指數續創新高，顯示現階段多頭的核心不是題材發散，而是權值股對指數的邊際貢獻仍在放大；台積電突破1,700元屬於估值與預期同步上修的結果，市場開始往1,800元推演並不意外，台股目前進入強勁趨勢下的風險管理問題、而非方向判斷問題。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為悲觀，月、周選樂觀看待，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股多頭排列站穩3萬關卡，目前在台積電強勢領漲、台股創高下，短線拉回仍可以樂觀看待。

晶豪科、欣銓 期貨契約保證金調高

臺灣期貨交易所7日調高晶豪科期貨契約（IIF）及欣銓期貨契約（NEF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1....

期貨商論壇／南亞科期 後市俏

南亞科（2408）受記憶體供需與報價波動影響，近期股價不斷創高；因應市況，公司規劃提升投片量，目標至2026年第4季提升...

期貨商論壇／黃金期 雙重利多

黃金期貨本周展現反彈氣勢，多頭買盤一路推升價格。整體貴金屬、金屬板塊也一同多頭反彈，白銀與銅期貨，同步飆漲，顯示資金正大...

台積電、京元電 權證認購熱

台積電將在下周四（15日）舉行法說會，在先進製程台灣擴產與投資研發、美日海外擴產、成熟製程升級等三大動力驅動下，資本支出有望再創高。而AI需求持續增量，先進封裝技術開始擴散至非AI應用。台積電相關概念股可望同步受惠，短線可掌握權證操作機會。

漢唐、辛耘 權證四檔強勢

台股昨（6）日延續強勢多頭走勢，攻上30,500點關卡。市場買盤提前卡位台積電法說行情，漢唐（2404）、辛耘（3583...

