台積電期連續創新高後休息 台指期夜盤上半場拉回蓄勢

台指期夜盤6日開盤後，受美股電子盤漲勢壓回等因素拖累，以30,628點、上漲1點開出後，隨即拉回整理，雖一度下殺至30,455點、下跌172點，但隨後又回穩，截至晚間9點左右，指數在30,559點、約下跌68點附近遊走。

6日台指期夜盤在日盤連續二日創歷史新高後，行情壓回，等待多頭整軍後再戰，其中，伴隨道瓊、那斯達克、標普電子盤一度同步由紅翻黑，雖那斯達克電子盤快速再翻紅，加上日盤在輝達（NVIDIA）黃仁勳、超微（AMD）蘇姿丰凌晨在CES陸續發表AI重磅演說，分別將發布Vera Rubin的下一代AI算力基礎設施平台、以及2027年推出MI500系列AI GPU的產品性能將達2023年旗艦產品的千倍，鼓舞多頭人氣並再寫指數歷史新高後，資金狂歡派對先整理休息。

其中，台積電（2330）期夜盤交易在晚間9點時，在1,710元、下跌5元附近遊走，電子期下跌約0.1%、半導體期下跌約0.2%，中型100期貨指數下跌0.2%。

台股6日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲471點，收30,576點，其中，外資現貨買超28.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加4,419口至29,520口；投信賣超26.8億元，自營商買超91.9億元，三大法人合計買超93.5億元。

市場專家建議，就技術面來說，6日台股就技術面觀察，呈價漲量縮，收盤再創歷史新高，雖然量能萎縮、但依舊保持在20日均量之上，早盤開低後低接買盤隨之進場，不僅守住大量低點且均線維持多頭排列，有利後續持續上攻。