全民權證／華城 押價內外15%

經濟日報／ 記者崔馨方整理

華城（1519）後市將受惠AI資料中心占比在未來數年將快速擴張，因此有利於評價的提升，且整體訂單能見度已達2028年，未來數年趨勢明確，因此法人上調投資評等至「買進」，股價仍有上漲空間，後市可期。

展望2026年，法人分析，華城產能將持續擴充，3B廠將開始投產中型變壓器。此外，AI資料中心營收將快速成長，預估今年AI資料中心相關營收將年增149%至30.6億元（營收占比10%），因此AI資料中心建置需求緊迫，對於報價有正面影響。

權證發行商建議，看好華城後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

