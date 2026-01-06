全民權證／達麗 瞄準逾100天

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

達麗（6177）2025年12月營收61.99億元，年增1,398.03%，因交屋熱烈推升營收；2025年營收95.31億元，年減22.64%。2025年完工的建案達麗天蒔已取得使照交屋中，可望在2026年完全交屋。達麗世界仁2025年12月亦取得使照開始分批交屋。

2026年進入交屋入帳高峰，達麗營收獲利將有明顯跳增；未來三年估計建案總銷金額有望逐年跳增。預計推出三筆個案，推案量達225億元，包括總銷75億元的台中洲際段、總銷80億元的台南平實及與總銷70億元的新竹台肥段，目標未來每年的推案量都可達200億元以上。

權證券商建議，看好達麗後市股價表現的投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期100天以上的商品介入。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

