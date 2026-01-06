全民權證／創意 兩檔動能強

創意（3443）受惠美系雲端服務供應商（CSP）客戶3奈米CPU專案出貨暢旺，2025年第4季營收表現優於預期，法人調高獲利預估，股價連日勁揚。

法人指出，創意2026年仍可維持高度成長，除Google CPU外，另外兩家CSP客戶的AI加速器亦將陸續進入量產階段。此外，記憶體控制器也是創意未來成長動能之一，繼原有韓系客戶，美系及日系記憶體大廠為潛在客戶，成為虛擬貨幣及AI ASIC外，另一項重要營收來源。

隨先進製程產能吃緊，法人看好創意憑藉台積電子公司身分，能替客戶爭取更多投片量，扮演關鍵競爭優勢。

權證發行商建議，看好創意後市可買進價內外10%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與短多行情。（中國信託證券提供）

