台特化 權證挑逾五個月
台積電近日已確認其2奈米（N2）製程已於2025年第4季如期進入量產階段，並將逐步進入實質放量期，帶動關鍵材料與耗材需求同步升溫。
法人預期，2026年第2季N2投片量成長動能將明顯轉強，相關材料供應商如台特化（4772）等可望於2026年第1季季底感受到N2製程貢獻放大，後市可期。
隨著製程持續演進，製程道數增加且結構日益複雜，將進一步開拓多元材料市場規模。隨著台灣廠N2製程進入量產、美國廠N3製程時程持續推進，鑽石碟、特用化學品與再生晶圓等相關耗材需求同步成長。在半導體在地化趨勢帶動下，台灣供應鏈的重要性日益凸顯。
法人舉例，例如進入GAA架構後，原子層沉積（ALD）前驅物的重要性顯著提升，台特化等台廠已積極投入相關產品研發，布局尤為積極。
展望2026年，法人預期矽乙烷將成為台特化今、明年主要成長動能；目前台特化已成為N2製程矽乙烷的最大供應商，隨著N2量產推進，相關業務自2026年起可望進一步挹注營收。
此外，矽乙烷有望持續扮演營收成長主力，預估該業務於與2026年皆可望維持約三成的年增幅度。
權證發行商建議，看好台特化後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。
