漢唐、辛耘 權證四檔強勢

台股昨（6）日延續強勢多頭走勢，攻上30,500點關卡。市場買盤提前卡位台積電法說行情，漢唐（2404）、辛耘（3583）等相關概念股雨露均霑，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

台積電法說預計元月15日登場，傳出為因應輝達（NVIDIA）及大型雲端服務供應商（CSP）AI晶片強勁需求，將持續擴充CoWoS、SoIC等先進封裝，加上2奈米量產進度優於預期，2026年資本支出挑戰新高，市場共識是420至450億美元，部分外資更喊到500億美元。

法人分析，台積電近年在台灣及美國兩地多廠並進，帶動先進製程、先進封裝等相關廠務工程需求持續強勁，地緣政治及半導體供應鏈在地化政策，亦進一步推升海外建廠動能。

半導體建廠周期約一至三年，以完工比例分期認列，法人表示，雖然海外建廠受制許可、驗證、人力配置等問題，交付與認列時程通常較台灣略有遞延，但在半導體廠商大幅擴產趨勢下，漢唐等廠務供應商在手訂單創高，能見度已達2027年以後。

隨AI及HPC持續推升先進封裝需求，法人預期至2025、2026年底CoWoS產能將分別達約7.5萬片、12.5萬片，加上晶圓代工客戶明年WMCM擴廠，添增辛耘後續營運動能。

辛耘至2025年底，再生晶圓月產能已提升至21萬片，目前利用率滿載，2026年規劃透過去瓶頸方式增加月產能約4萬片。設備端方面，湖口二廠預計下半年完工、台南新廠預計2027年下半年完工，屆時自製設備總產能將翻倍。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日120天以上的漢唐、辛耘等相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。