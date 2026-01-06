台積電、京元電 權證認購熱

今日主題 台積電將在下周四（15日）舉行法說會，在先進製程台灣擴產與投資研發、美日海外擴產、成熟製程升級等三大動力驅動下，資本支出有望再創高。而AI需求持續增量，先進封裝技術開始擴散至非AI應用。台積電相關概念股可望同步受惠，短線可掌握權證操作機會。

台積電（2330）即將在下周四（15日）舉行法說會，投資人普遍看好台積電會釋出相當正面訊息，市場資金陸續追逐相關概念股，權證發行商表示，可透過台積電與京元電子（2449）相關權證以小博大。

台積電2025年11月營收為新台幣3,440億元，月減6%、年增25%，2025年10至11月合計營收7,110億元。成長主要由先進製程AI應用需求增加，以及iphone 17系列銷售優於預期所帶動。GPU／AI加速晶片客戶在今（2026）年上半年新品放量、手機客戶增加訂單、部分客戶下急單需求、先進製程產能吃緊將使價格調整年增7-9%。

2026年台積電美元營收將成長雙位數，主因AI對資料中心需求強勁、價格調整、2奈米開始貢獻營收、3奈米正以轉換方式提升產能且部分台灣廠區加速建置、後段也在與封測廠協調來擴增空間，以建設更多CoWoS產能。

京元電2025年第4季主要動能仍來自AI需求（含GPU和ASIC）延續，手機客戶旗艦新品備貨，其他非AI客戶需求維持疲弱，成長幅度仍可挑戰公司歷史新高。AI客戶對廠房空間需求大，且無塵室建置要領先客戶需求六至九個月，預期2025至2027年資本支出將投入廠房／無塵室建設，以及成品測試所需分選機（Handler）、晶圓針測機（Prober）等。

燒機（Burn In）測試隨GPU客戶對可靠度要求提升而增加，而燒機後需要再次進行成品測試，使總測試時間提升，代客戶良率穩定後可能再進行調整而下降。另一方面，消費性產品測試時間由過往的每世代增加15~30%，在近年加速到50%。預期京元電2026年ASIC營收隨新品放量和包含CP測試後將翻倍，並連同GPU，將AI占比由25~30%提升至35~40%。

此外，Google張量處理器（TPU）傳出擴大釋單聯發科，京元電作為測試協力廠，同步迎來大單，訂單能見度直達至2026年下半年。