快訊

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

期交所1月7日調高晶豪科及欣銓期貨契約保證金比例

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所2026年1月7日調高晶豪科（3006）期貨契約(IIF)及欣銓（3264）期貨契約(NEF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，這次調高係晶豪科及欣銓分別經證交所及櫃買中心於2026年1月5日公布為處置有價證券(處置期間為2026年1月6日至1月19日)，期交所依規定調高晶豪科期貨契約(IIF)及欣銓期貨契約(NEF)所有月份保證金適用比例，自2026年1月7日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於2026年1月19日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

臺灣期貨交易所 契約 晶豪科

延伸閱讀

威剛期保證金調高

期交所調高威剛期貨保證金

期交所調高威剛期貨保證金比例

期交所調整臺股等15項期貨保證金金額

相關新聞

台指期 正價差擴大

台股期現貨昨（5）日同步飆漲，加權指數呈開高走高格局，台積電狂飆逾5%，聯發科也大漲超過3%，加上記憶體族群強勢，「面板...

期貨商論壇／國巨期 利多護體

國巨*（2327）旗下磁性元件品牌普思（PULSE）向客戶發出通知，針對部分鐵氧體磁珠產品實施價格調整，今年1月1日起正...

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

近期金價上漲的核心動能，來自於地緣政治風險。隨著俄烏衝突在新年期間意外升級，雙方針對能源與關鍵基礎設施的攻擊行動頻傳，加...

漢唐、光寶科 四檔有戲

台股近日多頭氣盛，直攻30,000點關卡，漢唐（2404）、光寶科（2301）等電子股走勢穩健，且股價位階相對偏低，後市...

家登、弘塑 選逾三個月

台積電法說會前，市場普遍看好台積電營運成果，預料將持續增加資本支出，半導體相關設備、封測等個股包括家登（3680）、弘塑...

全民權證／長興 押價內外5%

台股昨（5）日雖續創高，但盤面個股卻跌多於漲，其中長興（1717）股價開高走高，早盤即亮燈強鎖漲停，漲停價46.1元攀波...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。