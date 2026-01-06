台指期收30,617點上漲308點 台積電期收1,715元上漲25元

台指期6日強勢，終場收在30,617點，上漲308點，漲幅1.02%，另外，台積電（2330）期收1,715元，上漲25元，電子期上漲1.39%，中型100期貨上漲1.74%。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,219口至2,088口，其中，外資淨空單增加1,947口至25,101口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加233口至1,915口。

周一（5日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,977.18點，上漲594.79點、漲幅1.23%；S&P500指數上漲0.64%；那斯達克指數上漲0.69%；費半指數上漲1.07%。台積電ADR漲0.83%。

美國12月ISM製造業PMI萎縮幅度超出預期，延續長達10個月的低迷狀態，市場將目光轉移至週五非農就業數據。

據韓國報導，三星與海力士已向伺服器、PC 及智慧手機用 DRAM 客戶提出漲價，今年第一季報價將較去年第四季飆漲60%-70%。美國對委內瑞拉採取行動後，雪佛龍、埃克森美孚、康菲公司等石油巨頭受資金追捧，黃金同步走強，市場風險偏好仍維持穩健。