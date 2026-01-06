快訊

蔣萬安拍板北市國中小營養午餐免費 家長樂觀籲「一現象」要注意

馬杜洛律師是他！61歲老將熟悉地緣政治法律戰「睡覺也在打官司」

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

台指期收30,617點上漲308點 台積電期收1,715元上漲25元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期6日強勢，終場收在30,617點，上漲308點，漲幅1.02%，另外，台積電（2330）期收1,715元，上漲25元，電子期上漲1.39%，中型100期貨上漲1.74%。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,219口至2,088口，其中，外資淨空單增加1,947口至25,101口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加233口至1,915口。

周一（5日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,977.18點，上漲594.79點、漲幅1.23%；S&P500指數上漲0.64%；那斯達克指數上漲0.69%；費半指數上漲1.07%。台積電ADR漲0.83%。

美國12月ISM製造業PMI萎縮幅度超出預期，延續長達10個月的低迷狀態，市場將目光轉移至週五非農就業數據。

據韓國報導，三星與海力士已向伺服器、PC 及智慧手機用 DRAM 客戶提出漲價，今年第一季報價將較去年第四季飆漲60%-70%。美國對委內瑞拉採取行動後，雪佛龍、埃克森美孚、康菲公司等石油巨頭受資金追捧，黃金同步走強，市場風險偏好仍維持穩健。

台積電 台指期

延伸閱讀

南亞科11月大賺1.37元、股價漲停亮燈 南亞同步走強

華邦電（2344）站上100元…今天又是由記憶體領軍！直雲：先去數錢了

韓科技雙雄 大漲DRAM價

黃仁勳等大咖將開金口 台指期夜盤再發力

相關新聞

台指期 正價差擴大

台股期現貨昨（5）日同步飆漲，加權指數呈開高走高格局，台積電狂飆逾5%，聯發科也大漲超過3%，加上記憶體族群強勢，「面板...

期貨商論壇／國巨期 利多護體

國巨*（2327）旗下磁性元件品牌普思（PULSE）向客戶發出通知，針對部分鐵氧體磁珠產品實施價格調整，今年1月1日起正...

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

近期金價上漲的核心動能，來自於地緣政治風險。隨著俄烏衝突在新年期間意外升級，雙方針對能源與關鍵基礎設施的攻擊行動頻傳，加...

漢唐、光寶科 四檔有戲

台股近日多頭氣盛，直攻30,000點關卡，漢唐（2404）、光寶科（2301）等電子股走勢穩健，且股價位階相對偏低，後市...

家登、弘塑 選逾三個月

台積電法說會前，市場普遍看好台積電營運成果，預料將持續增加資本支出，半導體相關設備、封測等個股包括家登（3680）、弘塑...

全民權證／長興 押價內外5%

台股昨（5）日雖續創高，但盤面個股卻跌多於漲，其中長興（1717）股價開高走高，早盤即亮燈強鎖漲停，漲停價46.1元攀波...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。