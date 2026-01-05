黃仁勳等大咖將開金口 台指期夜盤再發力

台指期夜盤5日開盤後，隨三星、海力士等大廠醞釀再提高記憶體報價，同時，輝達（NVIDIA）黃仁勳、超微（AMD）蘇姿丰即將在CES發表演講，那斯達克等美股電子盤漲勢擴大下，以30,358點、上漲47點開出後，雖一度下殺至30,275點、下跌34點，但隨後又向上衝至30,390點，上漲81點，截至晚間9點左右，指數在30,324點、約上漲15點附近遊走。

5日美股電子盤的焦點，首先在於CES展將在6日登場，自凌晨5點起，率先由村長黃仁勳揭開序幕，將以「NVIDIA Live」的特別簡報形式登場，隨後7點則是英特爾的資深副總裁揭開AI PC戰略，10點30分則是蘇姿丰發表探討人工智慧如何改變世界的專題演講，吸引國際資金聚焦台積電（2330）等半導體巨擘之際，又傳出三星、SK海力士因AI需求強勁，擬提高第1季DRAM報價、較上季大增60%~70%下，包括美光、SanDisk、台積電ADR在電子盤時股價率先表態，也激勵台指期夜盤的上半場走勢。

其中，台積電夜盤交易在晚間9點時，在1,690元、平盤附近遊走，電子期上漲約0.1%、半導體期上漲約0.4%，中型100期貨指數上漲近0.1%。

台股5日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲755點，收30,105點，其中，外資現貨賣超76.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,947口至25,101口；投信買超0.8億元，自營商買超107.4億元，三大法人合計買超31.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，5日台股跳空開高走高，續創歷史新高，指數站上3萬點大關，均線、型態、指標皆有利於多頭延續，但5日成交金額高達逾7,600億元，創史上第二大量，且指數連續上漲後，目前與20日均線正乖離已經高達6.2%，已經來到去年相對高檔區域，在量能放大過速與正乖離過大下，短線或將進入震盪，但在5日向上跳空缺口29,363~29,779點沒有回補前，中長期趨勢偏多格局不變。