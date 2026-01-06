漢唐、光寶科 四檔有戲

台股近日多頭氣盛，直攻30,000點關卡，漢唐（2404）、光寶科（2301）等電子股走勢穩健，且股價位階相對偏低，後市仍有輪動機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

漢唐為半導體廠務端無塵室機電龍頭廠商，接單量能無虞，法人表示，2025年第3季財報透露美國地區營收占比由前一季的12%增加至25.6%，Fab21 P2建廠進入密集施工期，施作高峰將延續至2026年第3季，後續仍有部分收尾工程挹注，並預期2026年第4季有望新增Fab21 P3初期工期貢獻。

法人觀察，台灣各家廠務公司紛紛積極於美國設立子公司，意欲分食美國地區建廠大餅，經供應鏈訪查後發現，雖然漢唐於Fab21 P3接單量體可能不如Fab21 P2，但仍將承接無塵室業務。

台積電於美國地區尚有Fab21 P3至P6、兩座AP廠、一座研發中心，法人推估美國地區每座Fab廠建廠金額占資本投入20%以上，換算每座Fab廠廠務端金額達1,000億元，法人看好漢唐海外獲利狀況優於預期。

隨人工智慧（AI）伺服器熱設計功耗（TDP）上升，每IT機櫃功耗持續攀升，例如未來Rubin Ultra NVL576（Kyber）單一電源櫃功率恐提升至1 MW，帶動伺服器電源內含價值增加。

法人分析，高壓直流電（HVDC）為新一代資料中心供電提供「更有效率路徑」，800V架構導入與輝達下一代旗艦平台Rubin Ultra部署高度綁定，而微軟、谷歌及Meta等亦正加速進階到集中式電源架構，光寶科等相關生態系廠商將受惠此一趨勢。

權證發行商指出，投資人可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。