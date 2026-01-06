全民權證／長興 押價內外5%
台股昨（5）日雖續創高，但盤面個股卻跌多於漲，其中長興（1717）股價開高走高，早盤即亮燈強鎖漲停，漲停價46.1元攀波段反彈高峰，表現搶眼。
長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，居全球前五大UV光固化樹脂商地位。展望今（2026）年營運，合成樹脂受惠於年中世足賽將登場，加上中國地區營收位於低檔，法人預估營收將較去年成長。半導體材料預計今年第2季放量出貨，加上長興入列行政院矽光子國家隊、3DIC聯盟，均成為推升今年營運成長的關鍵因素。
權證發行商建議，看好長興後市表現的投資人，可選價內外5%內、距到期日逾五個月相關認購權證進行布局。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
