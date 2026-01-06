全民權證／日月光 挑逾180天

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

日月光投控（3711）受惠AI伺服器需求持續暢旺，台積電先進封裝供不應求有助委外代工貢獻與日俱增，法人看好未來兩年進入獲利調升周期。

法人分析，日月光投控FoCoS將自2026年下半年開始放量。隨台積電逐步把CP測試委外給封測代工夥伴，預估2026年先進技術業務增添10億美元營收。日月光投控在台積電3D Fabric聯盟角色愈顯重要，雙方在oS製程委外、FoCoS全套服務及晶片測試緊密合作，法人預估2026年先進封裝業務營收占半導體封裝測試業務14%，2027年攀升至33%。

權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日逾180天的權證靈活操作，宜設好停利停損價位。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

