全民權證／旺宏 兩檔活跳跳

記者何佩儒整理

近來記憶體傳出缺貨、漲價，儘管NOR Flash緊缺狀況不及DRAM及Nand，但隨陸廠投片降低有助供需狀況改善，法人看好車用、工控等應用需求成長，將帶動NOR Flash價格，旺宏（2337）營運表現後市可期。法人分析，進入AI、IoT等時代，將帶動更多NOR Flash需求。展望今年，Nand大廠逐步退出MLC Nand，市場需求將轉向旺宏；NOR Flash上半年價格延續上漲態勢，旺宏將在上半年轉盈。因評價較同業為低，昨（5）日旺宏股價亮燈漲停，表現搶眼。

權證發行商表示，看好旺宏股價表現的投資人，可選價內外5%以內，有效天期100天以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（群益金鼎證券提供）

