期貨商論壇／黃金期 靈活布局

近期金價上漲的核心動能，來自於地緣政治風險。隨著俄烏衝突在新年期間意外升級，雙方針對能源與關鍵基礎設施的攻擊行動頻傳，加劇局勢的不確定性。

同時，美國於3日對委內瑞拉發動軍事突襲，並將暫時由美國接管委內瑞拉直到政治過渡期結束，並宣布美國的石油公司將進駐該國協助開採與銷售石油。目前委內瑞拉的石油出口遭美國封鎖而陷入全面停擺，然而在市場預期美國介入後將提升委內瑞拉的產油量能，油價反而逆勢下跌。

美國此次意外的軍事行動，造成國際譁然，英美媒體齊聲質疑川普對委內瑞拉的盤算，並認為此將助長中、俄侵略鄰近小國的野心，增加地緣政治衝突的風險。

長線上，市場預期在今年5月聯準會新任主席上任後，將繼續鴿派降息，利率走低、連帶美元呈現弱勢下，將進一步壓低市場持有黃金的機會成本，有機會再次助長黃金的價格上揚。

