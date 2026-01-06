期貨商論壇／國巨期 利多護體

快訊

國巨*（2327）旗下磁性元件品牌普思（PULSE）向客戶發出通知，針對部分鐵氧體磁珠產品實施價格調整，今年1月1日起正式生效。以國巨*營運結構來說，磁性元件營收比重約27%~28%，產品線涵蓋功率與訊號磁性元件、車規級磁件、電感器等。國巨*在電感器與車規磁件全球市占排名第三，網路變壓器更居全球第一。

受惠高階產品與AI相關應用對被動元件需求強勁，國巨*去年11月營收創下歷史新高，月增8%，年增22.4%。全球被動元件龍頭日商村田稱AI大量消耗積層陶瓷電容（MLCC），以輝達最新GB300平台為例，需搭載約3萬顆MLCC，約是手機的30倍，車輛的三倍。

隨著GPU算力突破、電源架構加大設計幅度，濾波、電源管理、抗干擾等周邊元件需求暴增，帶動MLCC用量呈現結構性成長。村田預估2030年AI伺服器用MLCC需求將較2025年大增3.3倍，意味未來五年MLCC市場將出現長期高速成長曲線。國巨*旗下磁性元件品牌普思向客戶發出價格調整、去年11月營收創下歷史新高、村田預估2030年AI伺服器用MLCC需求將較2025年大增3.3倍，投資人不妨留意國巨期（LXF）做相關操作。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

