台股期現貨昨（5）日同步飆漲，加權指數呈開高走高格局，台積電（2330）狂飆逾5%，聯發科也大漲超過3%，加上記憶體族群強勢，「面板三虎」罕見同步漲停鎖死，共同推升指數一路走高，終場指數上漲755點收30,105點，突破3萬點整數大關；台指期更勁揚834點至30,313點，正價差達207.96點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,219口至2,088口，其中外資淨空單增加1,947口至25,101口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加233口至1,915口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.7萬餘口，賣權OI增量持續大於買權。周選方面，賣權OI增量積極大增，目前選擇權多方呈現表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選樂觀看待，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股量價齊揚結構不變，目前在昨日多方缺口不破下，短線拉回仍可以樂觀看待。

元富期貨認為，權王台積電領軍上攻，台指期昨日跳空開高超過400點，加上電子權值股大多續強，共同推升指數一路狂飆，終場指數以紅K棒留上影線作收、日K連六紅；目前指數站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，多方架構明確，短線震盪整理過後仍有高點可期。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，1月第一周周三結算的大量區買權OI落在30,500點，賣權最大OI落在29,500點，月買權最大OI落在30,000點，月賣權最大OI落在28,600點；外資台指期買權淨金額3.08億元、賣權淨金額0.02億元，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，昨日台股一舉突破3萬點整數關卡，顯示資金對今年行情的態度比原先設想更為積極，後續幾個交易日在台積電快速拉升後進入整理甚至小幅休息，釋放出的資金有機會轉向先前漲幅落後、評價仍在合理區間的中小型個股，帶動盤面熱度擴散，同時讓指數以高檔震盪的方式消化獲利賣壓。