群益期貨：2026年聚焦AI、全球經濟分化與貨幣政策走向

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益期貨於金色三麥舉辦「2026年投資展望會」，景氣預測中心主任孫明德(左二)及多位與會貴賓蒞臨現場。(群益期貨/提供)
群益期貨2025年12月26日舉辦2026年投資展望會，各國地緣政治衝突持續發酵、中美貿易關係變化，以及AI應用與科技成長題材的發展，成為影響2026年投資市場的重要變數，群益期貨特舉辦此次展望會，協助投資人從宏觀環境出發，提前布局未來一年可能的市場方向。

這次展望會邀請景氣預測中心主任孫明德，從總體經濟數據與國際局勢切入，解析全球景氣走勢與潛在風險。活動採虛實整合模式，現場特別邀請VIP客戶蒞臨，並吸引超過700位客戶線上同步收看。現場亦有多位長期關注市場的投資達人到場交流，包括期天資訊吳偉仁、新式型態學創辦人莎拉，以及傳奇交易大神阿魯米、當沖界傳奇自由人、知名YouTuber羊叔等，顯示市場對2026年投資布局的高度關注。

孫明德指出，2025年全球經濟在美國關稅干擾、中國大陸內捲壓力與AI投資熱潮的交互作用下，呈現出明顯的經貿波動與產業分化。展望2026年，全球成長雖可望延續溫和步調，但整體動能將較2025年放緩，關稅滯後衝擊、AI投資回報不確定性及地緣政治風險仍將左右景氣走向。

群益期貨證券投資顧問團隊也同步提出對2026年市場的投資主軸。群益期貨證投顧指出，2026年投資人可聚焦三大關注主題，包含AI產業發展動向、全球經濟分化趨勢，以及主要國家貨幣政策走向。在多重變數交織的環境下，市場波動可能更加劇烈，投資策略需更具彈性與風險意識。

面對2026年可能持續震盪的市場環境，交易工具的多元性與彈性，成為投資人提升競爭力的關鍵。群益期貨長期深耕海外衍生性商品市場，目前已串接超過18間海外交易所，提供多達279檔海外期權商品，其中可交易的海外選擇權商品有62+檔，位居期貨商之冠，涵蓋美股指數、歐洲、日本市場及多元國際商品，協助投資人因應不同市場時區與波動結構，靈活調整交易策略、提升資金運用效率。

群益期貨總經理毛振華表示，打造完整的海外商品布局，不僅有助投資人在多空交錯的市場中掌握交易機會，也成為公司協助投資人迎戰2026年市場的重要底氣。

為鼓勵投資人於年節期間持續關注海外市場動態，群益期貨將於2月推出「2026年新春不打烊」活動。活動期間，投資人交易海外期貨或槓桿商品，即可參與連續八天的「天天抽」活動，有機會獲得Meta智能眼鏡、iPhone、掃地機器人等AI熱門好禮；達成指定交易門檻者，亦有機會直接將iPhone Air帶回家。此外，群益期貨亦針對指定海外商品加碼回饋，針對新開戶並完成動用的投資人，合計最高可領取1,300元回饋，整體新春活動好禮總價值超過50萬元，回饋內容相當豐富。

除交易活動外，群益期貨也於除夕夜（2/16）至初四（2/20），每日晚間6點，在「群益期全球觀點YouTube頻道」推出期間限定特別節目，邀請多位交易高手同台分享實戰經驗與交易心法，陪伴投資人在台股休市期間，持續掌握國際市場脈動，靈活參與海外行情。

期貨 群益 AI 關稅 貨幣政策

