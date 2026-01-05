1月電子期、金融期齊漲

快訊

中央社／ 台北5日電

台北股市今天上漲755.23點，收30105.04點。1月電子期收1843.65點，上漲66.20點，正價差14.66點；1月金融期收2420.6點，上漲14.4點，正價差8.36點。

1月電子期以1843.65點作收，上漲66.20點，成交1322口。2月電子期以1849.35點作收，上漲68.55點，成交9口。

電子現貨以1828.99點作收，上漲60.49點；1月電子期貨與現貨相較，正價差14.66點。

1月金融期以2420.6點作收，上漲14.4點，成交549口。2月金融期以2420點作收，上漲8.80點，成交1口。

金融現貨以2412.24點作收，上漲12.38點；1月金融期貨與現貨相較，正價差8.36點。實際收盤價以期交所公告為準。

