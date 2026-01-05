台指期攻上3萬大關 多頭氣勢盛 台積電期大漲95元

台指期5日衝高，終場收在30,313點，上漲834點，漲幅2.83%；台積電期收1,690元，上漲95元；電子期上漲3.72%；中型100期貨上漲0.64%。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,512口至131口，其中外資淨空單減少1,905口至23,154口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,297口至1,682口。

2日美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,382.39點，上漲319.09點、漲幅0.66%；S&P 500指數上漲0.19%；那斯達克指數下跌0.03%；費半指數上漲4.01%。台積電ADR漲5.17%。

法人指出，指數目前站在所有均線之上，呈現標準的多頭排列。KD指標與RSI指標同步向上，顯示短線動能強勁；MACD紅柱體持續放大，代表多方力道正在加速集結。