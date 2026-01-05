快訊

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

台指期攻上3萬大關 多頭氣勢盛 台積電期大漲95元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期5日衝高，終場收在30,313點，上漲834點，漲幅2.83%；台積電期收1,690元，上漲95元；電子期上漲3.72%；中型100期貨上漲0.64%。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,512口至131口，其中外資淨空單減少1,905口至23,154口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,297口至1,682口。

2日美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,382.39點，上漲319.09點、漲幅0.66%；S&P 500指數上漲0.19%；那斯達克指數下跌0.03%；費半指數上漲4.01%。台積電ADR漲5.17%。

法人指出，指數目前站在所有均線之上，呈現標準的多頭排列。KD指標與RSI指標同步向上，顯示短線動能強勁；MACD紅柱體持續放大，代表多方力道正在加速集結。

台積電 台指期

延伸閱讀

台股站上三萬收30,105點續創歷史新高 權王台積電登1,670元、大漲85元

外資買盤力挺台股 第一金投顧董座：成交量應會飛躍七千億創新高

3萬點台股強勢站上…錢都跑到台積電？直雲：個股會輪動「無利空」之下就強力做多

台股衝上三萬點 寫下歷史新高

相關新聞

台指期攻上3萬大關 多頭氣勢盛 台積電期大漲95元

台指期5日衝高，終場收在30,313點，上漲834點，漲幅2.83%；台積電期收1,690元，上漲95元；電子期上漲3....

台指期 短線樂觀看待

台股上周五（2日）大漲386點、收在29,349點，再創歷史收盤新高；台指期上漲459點、至29,473點，正價差為12...

威剛期保證金調高

臺灣期貨交易所今（5）日調高威剛期貨契約（NDF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍。

期貨商論壇／黃金期 避險優選

2025年黃金市場以一場歷史性漲勢劃下句點，全年漲幅高達64%，創下自1979年以來最佳年度表現。驅動因素包括聯準會降息...

期貨商論壇／美股期 伺機布局

回顧2025年尾聲，市場情緒圍繞在聯準會利率路徑、AI帶動的生產力與獲利前景，以及地緣政治與全球貿易風險等三大主題。

晶豪科、威剛 認購熱

記憶體族群在2026年首個交易日持續展現強勁氣勢。利基型記憶體設計廠晶豪科（3006）、記憶體模組龍頭威剛（3260）憑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。