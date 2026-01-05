台股早盤勁揚逾500點往3萬點挺進 台積強漲65元站上1,650元

台股5日開盤指數上漲429.89點，開盤指數為29,779.7點；多頭續拉高指數勁揚逾500點，往3萬點關卡挺進。台積電（2330）開盤價1,630，上漲45元；隨後更上揚至1,660元，大漲65元。

群益投顧表示，外資上周積極回補大型晶片股，但這是在此前反覆減持為主過程中，一定程度被買盤氣勢所推動追漲。台股相對美股基期偏高，導致外資與市場一定程度的疑慮遲疑，對應外資在晶片股動作及上周五（2日）指數強漲、但外資賣超權值王台積電，可略窺一二。

台積電法說前會領先美股強漲，留意短線領漲指數衝高（29,600點上下）遇壓震盪的追高風險，強勢題材股擇強守技術面短線應對。

操作題材可留意：遊戲廠商迎史上最⻑寒假商機。各級學校陸續進入寒假，尤其台灣大學等部分學校將擁有⻑達65天的「史上最⻑寒假」。年底與寒假檔期將至，遊戲業者搶推新品迎年度旺季，包括宇峻（3546）、歐買尬（3687）、網龍（3083）、橘子（6180）與傳奇（4994）等多家遊戲公司，皆推出重量級產品與大型活動搶攻寒假商機。

上周五美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,382.39點，上漲319.09點、漲幅0.66%；S&P500指數上漲0.19%；那斯達克指數下跌0.03%；費半指數上漲4.01%。台積電ADR漲5.17%。

在拉斯維加斯消費電子展（CES）登場之前，AI晶片股和資料中心概念股率先大漲，美光大漲10.5%，艾司摩爾彈升8.8%。

三大法人上周五集中市場合計買超190.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超120.1億元，投信賣超41.9億元，自營商（自行買賣）買超59.6億元，自營商（避險）買超52.7億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,512口至131口，其中，外資淨空單減少1,905口至2,3154口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,297口至1,682口。

選擇權未平倉量部分，01月F1大量區買權OI落在29,350點，賣權最大OI落在29,000點 ; 月買權最大OI落在30,500 點，月賣權最大OI落在29,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.44下降至1.38。VIX指數上升0.82至19.07。外資台指期買權淨金額1.61億元 ; 賣權淨金額-0.05億元。整體選擇權籌碼面偏空。