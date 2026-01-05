快訊

聯發科、神達 四檔發威

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

人工智慧（AI）暢旺，台股電子股齊揚，推動大盤指數攻高，聯發科（2454）、神達（3706）等上周五（2日）股價表現上揚，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

根據法人供應鏈訪查，近期聯發科在供應鏈取得更多產能，2026年ASIC營收有望達成甚至優於10億美元的目標，且公司持續與Google合作下一代ASIC，相關業務轉趨樂觀，且2027年ASIC營收將有倍數成長。

手機業務方面，由於記憶體缺貨使價格持續上漲，2026年手機將面臨記憶體成本上升或短缺問題，手機廠可能調漲價格或降低規格，進而使消費者換機需求降低，影響手機出貨量。此外聯發科在手機業務還面臨供應鏈漲價以及競爭對手價格競爭，預期2026年手機業務成長性低於以往表現。

神達伺服器相關業務需求穩健，伺服器相關業務是神達長期的主要成長動能，受惠於資料中心及雲端服務客戶強力需求帶動下，長期整體伺服器需求上升趨勢不變，將有助推動公司未來營運成長動能，網通機櫃及液冷機櫃出貨量預期將持續提升。

展望後市，法人預期，神達成長趨勢將延續，2026年維持穩健成長，旗下AI伺服器、機櫃與叢集產品線均已完成布局，並同步擴大北美與亞太雙集群產能，針對網通機櫃擴充的竹南廠，以及將有液冷機櫃貢獻的越南廠皆將逐步投入量產，隨著未來產能逐漸開出，產品出貨放量將推動公司營收增長動能。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。

台指期 短線樂觀看待

台股上周五（2日）大漲386點、收在29,349點，再創歷史收盤新高；台指期上漲459點、至29,473點，正價差為12...

威剛期保證金調高

臺灣期貨交易所今（5）日調高威剛期貨契約（NDF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍。

期貨商論壇／黃金期 避險優選

2025年黃金市場以一場歷史性漲勢劃下句點，全年漲幅高達64%，創下自1979年以來最佳年度表現。驅動因素包括聯準會降息...

期貨商論壇／美股期 伺機布局

回顧2025年尾聲，市場情緒圍繞在聯準會利率路徑、AI帶動的生產力與獲利前景，以及地緣政治與全球貿易風險等三大主題。

晶豪科、威剛 認購熱

記憶體族群在2026年首個交易日持續展現強勁氣勢。利基型記憶體設計廠晶豪科（3006）、記憶體模組龍頭威剛（3260）憑...

