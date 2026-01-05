金像電、欣興 押長天期

金像電（2368）與欣興（3037）受法人青睞，隨著營運成長空間擴大，法人買盤仍持續加碼，權證發行商表示，投資人短線可挑價外15%以內、距到期日100天以上的長天期相關認購權證操作。

金像電2025年第4季在一般伺服器、400G及800G適時彌補主要客戶產品轉換期下微幅季減。預估2025-26年全球伺服器出貨量年增7%、16%（通用伺服器出貨量年增3%、10%），在一般伺服器出貨放大下，加上400G與800G交換機動能亦增加下，預期第4季營收僅季減3.6%，2026年台灣及中國大陸蘇州將新增擴產，成為新動能。

金像電去年第3季單月最大產值為54億元，除原規劃2026下半年在泰國廠產能提升至13億元下，新增2026年第2季台灣租用廠房新產能量產、明年第3季蘇州擴產將陸續加入貢獻。預期2026年Trainium 2.5&3 PCB出貨量年增30%至40%以上，推估市占率由35%至40%提升到40%至50%。金像電相關權證包括金像電永豐58購01、金像電凱基55購05。

欣興短期雖部分消費電子需求出現季節性衰退，但AI載板、AI HDI產品需求延續，預期2025年第4季營收季增2%至346.1億元；毛利率季增3個百分點至16.4%，AI需求延續有利產品組合。

預期AI GPU、AI ASIC仍為載板業務2026年成長動能，在Blackwell 載板市占率仍超過30%，此外，日系同業產能不足且客製化意願低，欣興在美系AI ASIC載板市占率達70%以上，並受惠2026年ASIC晶片成長65%以上。

法人預期欣興載板市占率仍超過30%並受惠規格升級，預估HDI業務2026年占比28%，年增24%。欣興2026年仍為GB300 Compute Tray二大供應商，雖將有第三家進入，但GB300在2026年出貨數有望超過5萬櫃，預期欣興AI HDI業務2026年仍有高雙位數成長。欣興相關權證有欣興永豐55購02、欣興元大5A購01。