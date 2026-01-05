快訊

晶豪科、威剛 認購熱

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

記憶體族群在2026年首個交易日持續展現強勁氣勢。利基型記憶體設計廠晶豪科（3006）、記憶體模組龍頭威剛（3260）憑藉優異的庫存管理與技術布局，股價雙雙走強。法人指出，隨著AI手機與AI PC滲透率快速拉升，帶動DRAM與NAND Flash需求進入新一輪供不應求循環，產業後市看法積極。

晶豪科近期股價表現亮眼，受惠於物聯網及網通設備對利基型DRAM需求回升，加上報價環境有利，吸引外資持續回補。威剛在電競、工控及邊緣運算產品出貨放量的支撐下，2025年營收寫下佳績，法人預期，威剛在DDR5與高速SSD市場的領先地位，將使2026年毛利率具備進一步調升空間。

法人機構與業界人士均多次強調，記憶體多頭循環尚未結束，2026年首季合約價預期將維持溫和漲勢，有助於記憶體族群股價趨勢持續向上。

從產業趨勢觀察，國際大廠將產能優先轉向高頻寬記憶體（HBM），導致傳統DDR4、DDR5產能遭到排擠，這對台系供應鏈形成有利的價格支撐。法人預估，2026年整體記憶體市場規模有望年增雙位數，尤其在生成式AI落地應用的推波助瀾下，終端設備的搭載容量將顯著提升。

威剛因股價飆漲達到公布標準，去年11月營收55.98億元，年增60.23％；歸屬母公司淨利達12.81億元、年增15.63倍，每股純益4.05元，遠優於前一年同期的0.26元。

權證發行商建議，看好晶豪科、威剛後市爆發行情的投資人，可以優先挑選價內外20％以內、有效天期長於90天的認購權證，享受產業波段行情的同時，有效放大資金效率。

