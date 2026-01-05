全民權證／創意 二檔馬力強

創意（3443）除美系CSP3nm CPU及美系車廠AI晶片陸續進入量產，許多專案正醞釀準備量產，包括加密貨幣專案、美系CSP ASIC專案、美系車廠客戶用的AI資料中心晶片、美系新創公司ASIC等。

此外，很多客戶找創意討論合作，包括採用先進製程的SSDcontroller、HBF、CPU，以及HBM base die相關IP。創意未來三年營運逐年轉強，預期2027年成長性高於2026年。法人指出，可持續關注創意成長動能，如取得更多台積電3奈製程產能；美系車廠AI晶片轉向採用更多台積電製程等。

看好創意後市的投資人，可挑選價外15%以內的相關權證，如創意台新56購02、創意群益54購09。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）