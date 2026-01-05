全民權證／中砂 挑價內外20%

快訊

中砂（1560）受惠晶圓代工客戶2奈米導入量產，鑽石碟用量增加、其餘先進製程需求樂觀，去年底前鑽石碟總出貨量達每月50,000顆，特殊晶圓需求回溫，有助獲利改善。

法人指出，台積電台灣廠N2量產、美國廠N3時程推進，將帶動相關耗材需求，包括鑽石碟等。

中砂累計今年前11月合併營收74.13億元，年增16％，已超過去年全年。展望2026年，主要客戶N3產能持續成長，N2於明年將見更高成長，中砂將受惠，且客戶傾向材料供應商統一化，有助在成熟製程提升市占率。

權證發行商建議，可買進價內外20%以內、距到期日90天以上的認購權證，如中砂元大56購04、中砂永豐55購02。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

