期貨商論壇／美股期 伺機布局

經濟日報／ 記者周克威整理

回顧2025年尾聲，市場情緒圍繞在聯準會利率路徑、AI帶動的生產力與獲利前景，以及地緣政治與全球貿易風險等三大主題。

⭐2025總回顧

通膨明顯自高檔回落，核心物價壓力趨緩，使得市場普遍預期聯準會在2026年有望延續溫和降息循環，但同時也意識到，一旦通膨再度反彈或經濟數據過度熱絡，可能迫使政策重新偏鷹，對高估值成長股構成壓力。

從更長的時間尺度來看，道瓊在2025年已連續多月收紅，反映資金並非全面撤離股市，而是在成長與價值、科技與傳產之間做結構性調整。此外，金融與部分消費股受益於經濟軟著陸與年終消費預期，跌勢相對有限，顯示市場對2026年景氣並未呈現高度悲觀，而是更聚焦於價值股與成長股之間的資產配置平衡。

股市漲多的回檔，偏向多頭年度的技術性收尾，為2026年初行情預留了漲多修正與估值重新定價的空間。儘管美國消費性電子展（CES）將在本周、1月6日登場，仍是以AI為主軸，但投資人在操作上，仍宜從追高心態轉為逢回分批布局，並強調風險控管與產業、估值的複合淬鍊篩選，而非無差別式的追高進場。（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

市場 消費 期貨交易

