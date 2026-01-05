快訊

首波寒流明報到！今白天晴朗舒適 周三到周六晨低溫探5度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期 短線樂觀看待

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上周五（2日）大漲386點、收在29,349點，再創歷史收盤新高；台指期上漲459點、至29,473點，正價差為123.19點。期貨商表示，目前台指期站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，多方架構明確，短線震盪整理過後，仍有高點可期。

⭐2025總回顧

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨多單增加1,512口至131口，其中外資淨空單減少1,905口至23,154口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,297口至1,682口。

永豐期貨指出，2日選擇權未平倉量部分，1月第一周結算的大量區買權OI落在29,350點，賣權最大OI落在29,000點；月買權最大OI落在30,500點，月賣權最大OI落在29,000點；外資台指期買權淨金額1.61億元、賣權淨金額-0.05億元，整體選擇權籌碼面偏空。

展望後市，市場焦點將逐步轉向台積電即將登場的法說會，以及農曆年前的資金布局，在權值股維持穩定、美股不出現明顯反轉、內資與長線資金接手的前提下，台股即便高檔震盪，偏多架構仍具延續性，3萬點指日可待。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守看待，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股2日量價齊揚，目前在W多方型態走揚下，短線仍可以樂觀看待。

元富期貨認為，台指期2日呈開高走高格局，電子權值股同步表態，指數盤中以29,500點改寫歷史新高點，終場以紅K棒作收、日K連五紅。

目前指數站穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，多方架構明確，短線震盪整理過後，仍有高點可期。

台指期 期貨

延伸閱讀

台指期 元月行情可期

無畏白金、白銀跳水 台指期夜盤再創歷史新高

台指期 外資加碼空單

台指期夜盤多頭無力 法人看台股年底震盪偏多格局

相關新聞

台指期 短線樂觀看待

台股上周五（2日）大漲386點、收在29,349點，再創歷史收盤新高；台指期上漲459點、至29,473點，正價差為12...

威剛期保證金調高

臺灣期貨交易所今（5）日調高威剛期貨契約（NDF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍。

期貨商論壇／黃金期 避險優選

2025年黃金市場以一場歷史性漲勢劃下句點，全年漲幅高達64%，創下自1979年以來最佳年度表現。驅動因素包括聯準會降息...

期貨商論壇／美股期 伺機布局

回顧2025年尾聲，市場情緒圍繞在聯準會利率路徑、AI帶動的生產力與獲利前景，以及地緣政治與全球貿易風險等三大主題。

晶豪科、威剛 認購熱

記憶體族群在2026年首個交易日持續展現強勁氣勢。利基型記憶體設計廠晶豪科（3006）、記憶體模組龍頭威剛（3260）憑...

聯發科、神達 四檔發威

人工智慧（AI）暢旺，台股電子股齊揚，推動大盤指數攻高，聯發科（2454）、神達（3706）等上周五（2日）股價表現上揚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。