全球股市開門紅 台積電、台指期夜盤上半場創歷史新高

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。（聯合報系資料照）
台指期夜盤2日開盤後，隨全球股市開門紅，美股電子盤漲勢擴大帶動下，以29,505點、上漲26點開出，隨後向上衝至29,657點，再寫期貨、現貨歷史新高，雖隨即進入橫盤整理，但截至晚間9點左右，指數在29,611點、約大漲124點附近遊走。

2日美股電子盤的焦點，在於全球主要股市在2026年第一個交易日中，多呈上漲走勢，除了亞股的台、韓、港、陸等指數大漲外，歐股的德、英、法、荷、比利時等股市也全面上漲，其中，英國富時100指數首次突破10,000點大關、寫下新高，道瓊、那斯達克、標普等電子盤也全面上揚，那斯達克電子盤上漲逾200點、漲幅逾1%；另外，黃金上漲逾1%，白銀、白金一度同步上漲逾2%，銅則下跌約0.7%。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,610元、上漲15元附近遊走，再創歷史新高，電子期上漲約0.6%、半導體期上漲約0.7%，中型100期貨指數上漲近0.1%。

台股2日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲386點，收29,349點，其中，外資現貨買超120.1億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,905口至23,154口；投信賣超42.1億元，自營商買超112.3億元，三大法人合計買超190.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，2日台股價漲量增，再創歷史新高，順利突破29,000點整數關卡，且量能放大，連續兩天成交量在20日均量之上，價量齊揚下有利多頭續漲，短線支撐暫看5日線。

歷史 台指期

