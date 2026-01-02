長榮航太、中光電 權證四檔俏

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

國防部第二波無人機標案釋出在2026、2027年48,750架無人機需求，相較第一波標案的採購量，一舉暴增逾10倍，看好相關廠商包含整機組裝與關鍵零組件，如長榮航太（2645）、中光電（5371）。

長榮航太2025年前三季稅後純益15.58億元、年增10%；每股純益（EPS）4.16元。當前政府採購網已公開沉浸式無人機等五項無人機標案的公開徵求，預期2026上半年無人機標案有望開出，考量長榮航太已是過往艦載監偵型無人機標案得標廠商，有利取得合計710架濱海監偵型無人機標案訂單，成為長榮航太中長期營運新動能。

展望2026年以後，預期先前取得空中巴士供應鏈訂單，以及桃園機場第三航廈的維修棚廠量能將於2027年後，陸續貢獻營運，使得長榮航太業務逐年成長。

中光電2025年11月合併營收34.15億元，月減10.7%，年增6.1%。累計2025前11個月合併營收為355.2億元，與2024年同期合併營收359.94億元相較略減1.3%。

中光電目前無人機產能主要位於台灣，2026年增加產能，包含多旋翼、VTOL等專用線，月產能將達5,000台。中光電目前與合作夥伴規劃海外生產基地，2026年主要以國內國防、海巡等標案為主，海外則著重於美國與日本的業務發展。

國外無人機方面：美國跟日本客戶都有簽屬備忘錄，目前有先做樣機，2026年上半年日本客戶有望先出貨，美國則幫客戶代工；遙控器有歐美客戶正式下單，第1季開始出貨，而光學投載樣品預計2026年中出貨。

權證發行商建議，看好長榮航太、中光電後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期四個月以上的商品介入。

