全民權證／華星光 兩檔帶勁

華星光（4979）積極擴產因應光收發模組、雷射需求，2026年CW雷射產能擴增逾一倍；200G/lane EML明年開始量產；2027年市場需求展望佳，2026年將投入更多資本支出。

美系光模塊產品近況：400G ZR華星光產出占整個TAM逾50%，800G ZR華星光2026年投產，100G ZR 2026年持平。400G隨市場成長，CSP會有增加客戶，800G 2026年批量生產，2027年大幅成長，通過大客戶認證。華星光在ZR基本上是獨家代工，光模塊產能可滿足2026年出貨，規劃2027年產能擴充。權證發行商建議，若看好華星光表現，可挑選價內外10%以內、有效天期逾120天的權證靈活操作，參與個股行情。（中國信託證券提供）

