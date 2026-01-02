聽新聞
全民權證／華通 押價內外10%

經濟日報／ 記者周克威整理

華通（2313）去年11月營收月減4.1%、年減0.8%，符合市場預期，主要是消費性產品第4季拉貨力道減緩，受惠蘋果新機特定機款銷售優於預期，預估第4季營收201.4億元，季增0.5%、年增1.6%，毛利率20%，稅後純益20.2億元，季減6%、年增22.2%，每股純益（EPS）1.7元，全年上看5.3元。

展望2026年，主要動能來自於LEO與資料中心，後者除既有Switch客戶外，亦獲得AI訂單，可透過特定客戶間接爭取到與美系GPU server大廠OAM或UBB訂單，市場估全年營收為813.5億元，年增8.2%，稅後純益80.9億元，年增27.9%，EPS成長至6.7元。

權證券商建議，看好華通後市的投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期為120天以上的商品介入。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

