台光電、南電 權證選中長天期

原物料吃緊使備貨提前，漲價效應響起，加上AI伺服器PCB需求大增下，法人普遍看好台光電（2383）、南電（8046）等供應鏈今年營運前景；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台光電去年11月營收月增0.6%、年增28.3%，符合市場預期，市場估去年第4季營收246.9億元，季減1.8%、年增33%，毛利率30%，稅後純益38.8億元，季減2%、年增46.6%，每股純益（EPS）10.8元。2025年營收940.2億元，年增46%，毛利率30.2%，稅後純益147.9億元，年成長54.4%，EPS為42元。

展望2026年，台光電雖在特定CSP的下一世代ASIC server不再具獨供地位，但有機會在N大客戶下一世代AI server率先採用M9 CCL時，領先成為獨供角色，成為營收新動能，市場預估全年營收為1,244.5億元，年成長32.3%，毛利率32.7%，稅後純益229.2億元，年成長54.9%，EPS為64.1元。

南電隨BT載板逐步反應第3季與客戶協商後價格，市場預估去年第4季營收109.7億元，季增近0.1%、年成長39.3%，毛利率10.8%，稅後純益6.9億元，季減4%、年增2.8倍下，EPS為1元；全年營收預估399.7億元，年增23.8%，毛利率8.5%，稅後純益14.4億元，年增六倍，EPS為2.23元。

同時，市場法人持續看好2026年營運持續上行，主要因高階ABF與BT載板稼動率緊俏、上游原物料緊缺與成本上漲撐開與客戶議價空間、下半年三大ASIC載板專案持續拉升ABF稼動率等利多，預估2026年營收526.9億元，年成長31.8%，毛利率14.7%，稅後純益50.4億元，年增2.4倍，EPS成長至7.8元。