全民權證／日電貿 挑逾90天

日電貿（3090）日前在法說會上指出，此波AI運算需求帶動被動元件熱潮，高容值積層陶瓷電容（MLCC）與鉭電容需求強勁及鉭電容漲價，挹注日電貿營收。

法人指出，日電貿聚焦AI與高附加價值應用，受惠於資料中心與AI運算需求的強勁攀升，公司針對「高容值、高可靠度」的積層陶瓷電容（MLCC）與鉭質電容等產品布局已成功獲得多家客戶導入，隨著高單價元件銷售比重顯著提升，以及鉭電容漲價，優化整體毛利結構，並提升獲利能力，將會是營運最重要動能，也看好2026年被動元件產業景氣。

權證發行商建議，看好日電貿後市表現的投資人，可買進價外20%至價內10%、有效天期90天以上的權證，參與這波偏多行情。（永豐金證券提供）

